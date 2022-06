Turris – Lunedì 18 Luglio il raduno al Liguori

S.S. Turris Calcio rende noto di aver definito il programma della preparazione pre-campionato in vista della stagione sportiva 2022-2023, la terza consecutiva in Lega Pro per il Club.

Prima squadra e staff tecnico si ritroveranno allo stadio “Liguori” di Torre del Greco lunedì 18 luglio ed effettueranno, in sede, test medici ed atletici fino a mercoledì 20. Giovedì 21 luglio è invece prevista la partenza per il ritiro di San Gregorio Magno (provincia di Salerno), dove il gruppo lavorerà fino a mercoledì 3 agosto.

Il Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio (oltre 500 metri di altitudine) ha già ospitato, in passato, ritiri pre-campionato di importanti squadre professionistiche sia italiane che straniere: oltre che di un campo da calcio regolamentare in erba naturale, la struttura dispone anche di pista di

atletica, palestra ed annessa struttura alberghiera.

S.S. Turris Calcio ringrazia l’amministrazione comunale di San Gregorio Magno per l’ospitalità.

Il programma completo delle gare amichevoli che la squadra disputerà in ritiro e durante la successiva fase di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della nuova stagione sarà comunicato nel corso delle prossime settimane.