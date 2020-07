Turris – Longo: “I sogni non possono essere spazzati via da cavilli burocratici, in gioco le emozioni di tanti cittadini”

INTERVENTO DEL CAPITANO FABIO LONGO

“Dal primo giorno che sono arrivato a Torre del Greco e ho indossato questa maglia ho capito che c’era qualcosa di strano, qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre, era sempre un misto di gioia e dolori, una corsa con tanti ostacoli da superare. C’è sempre stato qualcosa che dalla gioia ti faceva improvvisamente scivolare nel turbine delle difficoltà. Leggere tutte queste notizie sul nostro futuro fa molto male, perché i sogni non possono essere spazzati via da cavilli burocratici, in gioco ci sono le emozioni di tanti cittadini che dopo altrettanti anni potranno vivere quel calcio che conta, frutto di sacrificio di una società esemplare, figlia di un Presidente come pochi.

Spero vivamente che entro la data limite tutto si possa aggiustare e che i tifosi ritornino ad esultare con noi ad ogni tocco di pallone, come solo loro sanno fare.

Forza Turris! Forza Torre del Greco!”.

Il capitano

FL9