Turris – Latte Dolce 1-2 (19′ Marcangeli, 49′ Bianchi, 82′ Longo): i sardi sbancano il Liguori, primo ko per i corallini

Al 95′ finisce il match. Arriva la prima sconfitta in campionato per la Turris, ora l’Ostiamare e a soli 4 punti.

Al 92′ per i sardi entra Molino, fuori Virdis.

Al 90′ dal dischetto ci va Alma che sbaglia, intercetta la palla e respinge il portiere sardo. Che spreco per i corallini.

All’88’ rigore per la Turris, fallo di mano di Cabeccia su una rovesciata di Longo. Espulso per doppia ammonizione il giocatore sardo.

All’87’ per il Latte Dolce fuori Pinna, al suo posto Fini.

All”85′ i corallini schiacciano i sardi e provano il forcing finale.

All’82’ i corallini riaprono la gara. Cross di Sowe per la testa di Longo che non lascia scampo all’estremo difensore ospite.

Al 79′ entra Prisco per i corallini, esce Riccio. Per il Latte Dolce in campo Tuccio.

Al 74′ gran girata di Nuvoli dal limite, gran parata di Lonoce che devia in angolo. Sull’angolo ancora Nuvoli pericoloso, che non sfrutta un’uscita maldestra di Lonoce e a porta sguarnita spara alto.

Al 71′ per i sardi entra Patacchiola ed esce Palmas.

Al 70′ il Latte Dolce sfiora ancora il tris con Nuvoli, che raccoglie un cross e calcia a botta sicura, la palla si stampa sulla traversa.

Al 69′ entra Sowe, esce Celiento.

Al 66′ Celiento entra in area e prova il tiro a giro, blocca Garau. Cambio Turris: esce Fabiano ed entra Fibiano.

Al 65′ percussione di Franco che finisce a terra in area, l’arbitro lascia correre.

Al 61′ gran punizione da lontano di Nuvoli con Lonoce che tocca e manda la palla sulla traversa, la sfera si impenna e finisce fuori dopo aver rimbalzato per altre due volte sul montante.

Al 60′ per il Latte Dolce entra Nuvoli ed esce Marcangeli. Ammonito intanto Da Dalt.

Al 58′ incontenibile Celiento che costringe sistematicamente gli avversari al fallo. La punizione battuta dallo stesso Celiento viene alzata in angolo dal portiere con l’aiuto della traversa.

Al 57′ giallo per Pinna.

Al 55′ punizione di Celiento dal vertice sinistro dell’area, respinge di testa un difensore sardo.

Al 54′ ammonito Gadau per fallo su Celiento.

Al 49′ i sardi raddoppiano. Palmas lavora bene un pallone in area e scarica su Bianchi, che da fuori fa partire un tiro che trafigge Lonoce complice una deviazione.

Al 45′ inizia la ripresa. Per la Turris in campo Da Dalt e Franco, out Varchetta e Palma.

Secondo tempo

Al 48′ termina il primo tempo.

Al 45′ concessi tre minuti di recupero.

Al 43′ i corallini provano a rendersi pericolosi con le sortite dei tre davanti.

Al 39′ Celiento pesca Longo che viene atterrato da Maccis in area e l’arbitro assegna il rigore per la Turris. Ma succede di tutto con il guardalinee che segnala il fuorigioco dell’attaccante corallino e l’arbitro annulla il penalty.

Al 38′ corallini nervosi, i sardi fanno la loro gara in maniera molto ordinata.

Al 33′ giallo per Riccio. Parapiglia in mezzo al campo e rosso per Aliperta dopo una manata al collo rifilata ad un avversario.

Al 30′ i sardi continuano a giocare con grande personalità, i corallini faticano a prendere in mano le redini del gioco.

Al 26′ ammonito Varchetta.

Al 25′ i sardi giocano a viso aperto, ci prova Palmas da fuori, tiro sbilenco ampiamente a lato.

Al 22′ i corallini provano a reagire, cross di Giofre per Longo che impatta male di testa.

Al 19′ Latte Dolce in vantaggio: cross di Palmas e colpo di testa di Marcangeli che tutto solo trafigge Lonoce. Proteste dei corallini per un presunto fuorigioco con annesso fallo di mano di Palmas, con la difesa corallina praticamente ferma.

Al 15′ lancio di Aliperta per Celiento che arriva sul fondo e scarica sull’accorente Alma che da posizione favorevole calcia alto.

Al 14′ angolo Turris, smanaccia in uscita il portiere sardo.

Al 13′ punizione dal limite battuta da Celiento, pallone sulla barriera.

Al 12′ giallo per Cabeccia che atterra Celiento al limite dell’area.

Al 9′ grande occasione per il Latte Dolce: cross basso dalla destra di Pireddu, in piena area tira a botta sicura Marcangeli che da ottima posizione calcia a lato.

Al 6′ ammonito Bianchi.

Al 4′ cross dalla sinistra della Turris, respinge in uscita il portiere ospite.

Al 1′ inizia la gara.

Primo tempo

FORMAZIONI UFFICIALI

TURRIS: Lonoce, Giofre, Esempio, Aliperta, Riccio, Varchetta, Fabiano, Palma, Longo, Alma, Celiento. A disp.: Piazza, Sowe, Fibiano, Prisco, Franco, Da Dalt, Di Dato, D’Alessandro. All. Fabiano

LATTE DOLCE: Garau, Maccis, Pireddu, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Marcangeli, Gadau, Virdis, Pinna, Palmas. A disp.: Lai, Tuccio, Nuvoli, Patacchiola, Fini, Grassi, Molino. All. Udassi