Turris – Latina:1-0. Le parole di Caneo: “Abbiamo tenuto un buon ritmo e una buona intensità.”

La Turris batte il Latina nel primo turno di Coppa Italia. Ai microfoni, dopo la gara c’è io tecnico Caneo.

“È stata una partita equilibrata, nel primo tempo abbiamo provato a condurre noi il gioco, ma il Latina si è difeso bene. Abbiamo avuto molta difficoltà sulle fasce. Abbiamo tenuto un buon ritmo e una buona intensità, abbiamo realizzato anche un gol. Credo che gli avversari non abbiano fatto nemmeno un tiro in porta. Hanno avuto solo occasioni personali e non di squadra.” Esordisce così il tecnico sardo. Che poi continua parlando di Franco e Bordo:” Franco è un ottimo giocatore, con grandi qualità, ma ho visto anche Bordo che ha fatto un’ottima partita e son sicuro che a Taranto si proporrà ancora meglio.” Conclude parlando del neo acquisto Santaniello:” Santaniello è un calciatore di categoria, ha tecnica e personalità. Con noi ha fatto solo 2 allenamenti.”