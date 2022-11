Turris – Latina: 2-2. Leonetti salva la Turris dalla quarta sconfitta consecutiva

Riesce a trovare il pari all’ultimo istante la Turris, ma ancora una volta, si esce senza i tre punti dall’Amerigo Liguori.

I corallini passano in vantaggio, ma si fanno rimontare, complici anche due errori del portiere. Poi, miracolo di Leonetti che realizza una punizione magistrale al 97′.

Forte contestazione sugli spalti da parte dei supporters della Turris.

Primo tempo

Al 7′ Frascatore riceve in area dopo un cambio di campo di Ercolano, calcia al volo, ma Cardinali para, sulla ribattuta ci prova Gallo, ma il pallone finisce alto.

Al 9′ risponde il Latina. Lancio per Fabrizi, riesce a toccare col piede, ma Fasolino para, poi sulla ribattuta riesce di nuovo a toccare il pallone, ma respinge sulla linea ancora il portiere corallino.

Al 33′ la sblocca Maniero. Cross al centro di Frascatore, di testa la raccoglie l’attaccante corallino, Cardinali para, ma il pallone finisce di nuovo sui piedi di Maniero, che insacca.

Al 42′ pareggia il Latina. Carletti trova il pareggio, dopo un’azione confusa in area di rigore, dove grazie a tanti rimpalli, riesce a toccare per ultimo e a pareggiare.

Secondo tempo

Al 63′ rimonta il Latina. Clamorosa papera di Fasolino su un tiro da 20 metri di Di Livio.

Al 95′ ci prova Contessa, Cardinali manda in angolo. Dagli sviluppi del corner, ci prova di testa Santaniello, palla alta.

Al 97′ pareggia la Turris. Leonetti realizza una punizione magistrale.