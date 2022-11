Turris – Latina 2-2, Di Michele: ‘Ai punti avremmo meritato. Siamo rammaricati’

Sulla prestazione: “È stata una partita in cui abbiamo fatto tanto gioco e ci siamo esposti troppo. Abbiamo fatto errori nel fraseggio ma sono soddisfatto. Ai punti avremmo vinto, alla fine è uscito un pareggio. Siamo rammaricati. Dobbiamo essere più cinici. Sui gol subiti? 2 gol fortunosi.”

Sul cambio in porta: “Fasolino davanti a Donini per adesso. Uno ha giocato in Coppa Italia e uno in campionato.”

Sul modulo: “Per fare il 4-3-3 non ho i giocatori. L’unico che poteva fare l’esterno d’attacco era Ercolano. I moduli lasciano il tempo che trovano quando ci sono gli uomini.”