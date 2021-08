Turris – Latina: 1-0. La decide Leonetti con un eurogol

Inizia con una vittoria la stagione della Turris. Un gran gol di Leonetti porta i corallini al turno successivo di Coppa Italia. Buon primo tempo con delle belle trame di gioco. Secondo tempo con ritmi bassi ma Turris mai in pericolo.

Primo tempo

Al 18′ prima occasione per la Turris con Bordo che calcia dai 20 metri, il pallone finisce alto.

Al 25′ vantaggio Turris con Leonetti. Un grandissimo gol del numero 11 corallino, che dopo un batti e ribatti in area, con una sforbiciata realizza il gol del vantaggio.

Al 35′ prima occasione per il Latina con Mascia che calcia da buona posizione, Perina manda in angolo.

Secondo tempo

All’80’ la prima occasione di un secondo tempo noioso è del Latina. Tessiore dall’interno dell’area di rigore calcia a botta sicura, ma colpisce un difensore corallino. Palla in angolo.

Partita nel complesso brutta, con la Turris che ha abbassato i ritmi nel secondo tempo pur non rischiando nulla.