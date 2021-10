Turris – Juve Stabia: Vendita dei tagliandi vietata agli ospiti

Si rende noto che in relazione agli incontri di calcio “Turris – Juve stabia” e “Puteolana-Savoia” – validi, il primo, per il Campionato Nazionale di Serie C e, il secondo, per il Campionato Regionale di Eccellenza – in programma, rispettivamente, per sabato 30 e domenica 31 ottobre pp.vv., sono state adottate, ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, due ordinanze prefettizie che fanno divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Castellammare di Stabia e di Torre Annunziata. Le predette ordinanze recepiscono la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive operante presso il Ministero dell’Interno che aveva evidenziato profili di rischio per la situazione dell’ordine pubblico connessi alle forti rivalità esistenti tra le contrapposte tifoserie.

