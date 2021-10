Turris – Juve Stabia: 2-1. Un super Giannone regala il derby ai Corallini.

Vince la Turris il derby contro la Juve Stabia. Dopo un primo tempo a ritmi bassi, Giannone decide di salire in cattedra e con 2 eurogol, regala la vittoria ai Corallini.

Primo tempo

Al 13′ la prima grande occasione ce l’ha la Juve Stabia, che con Donati calcia al volo dal limite dell’area, ma il pallone finisce oltre il palo.

Al 22′ ancora Juve Stabia pericolosa con Eusepi che riceve in area di rigore, calcia a botta sicura, ma trova un’ottima risposta di Perina.

Secondo tempo

Al 47′ prima occasione per la Turris con Giannone che di testa colpisce troppo piano per creare problemi all’estremo difensore ospite.

Al 48′ in contropiede la Juve Stabia è pericolosa con Stoppa che calcia dall’interno dell’area di rigore, ma il pallone finisce fuori.

Al 51′ vantaggio della Turris con Giannone che da posizione defilata calcia sul primo palo e realizza un gol fantastico.

Al 54′ ancora Turris pericolosa, stavolta con Leonetti che riceve da Varutti, ma calcia di poco alto.

Al 58′ raddoppio Corallino. È ancora Giannone a fare un gol strepitoso. Stavolta calcia dal limite dell’area ed insacca mandando il pallone all’incrocio dei pali.

Al 68′ accorcia la Juve Stabia con Eusepi che in posizione molto dubbia, di testa insacca.

Al 77′ ci prova Loreto dalla punizione. Il pallone finisce alto di poco.

Al 80′ Panico ci prova da una punizione dal limite, Perina si fa trovare pronto e respinge.

Finisce in festa il derby tra Turris e Juve Stabia. I Corallini vincono grazie ad una super doppietta di Giannone. Gli uomini di Caneo, dopo la vittoria contro i rivali storici della Juve Stabia, dovranno affrontare in trasferta il Monterosi Tuscia.

Il tabellino:

TURRIS-JUVE STABIA

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi (29’st Zanoni), Bordo (42’st Longo9, Tascone, Varutti; Giannone (42’st Di Nunzio), Santaniello (11’st Loreto), Leonetti. All: Caneo. A disp: Abagnale, Colantuono, Palmucci, Iglio, D’Oriano, Pavone, Giofré, Sartore.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci (38’st Caldore), Cinaglia, Rizzo (46’st Lipari); Davì, Scaccabarozzi; Bentivegna (28’st Della Pietra); Stoppa (28’st Berardocco), Panico; Eusepi (38’st Evacuo). All: Sottili. A disp: Russo, Pozzero, Todisco, Troest, Esposito, Guarracino.

ARBITRO: Panettella di Gallarate (VA).

NOTE: ammoniti Bordo, Tascone, Caneo (all.), Davì, Giannone. Spettatori: 1309.