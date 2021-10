Turris – Juve Stabia: 2-1. Le parole di Caneo: “Qui ogni volta che non si vince sembra sia successa la fine del mondo, ma non è così”

Dopo la vittoria della Turris nel derby ai microfoni c’è il mister Bruno Caneo.

“Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi che stanno facendo degli ottimi risultati. Oggi abbiamo meritato, anche se la Juve Stabia è un’ottima squadra”.

Sulla prestazione: “Giochiamo sempre bene fino alla trequarti. Nel primo tempo non ci siamo riusciti, poi tra primo e secondo tempo abbiamo parlato e nella seconda frazione ci siamo riusciti”.

Su cosa si sono detti durante l’intervallo: “Ho detto di far giocare gli attaccanti con più qualità e divertirsi tra di loro. Oggi era troppo importante vincere. Qui ogni volta che si perde sembra sia successa la fine del mondo, ma non è così”.

Sul cambio modulo a partita in corso: “Era per dare un po’ più di protezione alla squadra. Ho preferito di dare più sicurezza alla squadra mettendo un uomo in più a centrocampo”.