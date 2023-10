Turris – Juve Stabia 1-2, Caneo: “Oggi protagonista l’arbitro”

Turris – Juve Stabia: 1-2. Le parole di Primicile: “Oggi il protagonista è stato l’arbitro. Poteva risparmiarsi la prima ammonizione.”

Sulla partita: “Voglio fare i complimenti ialle due squadre, hanno giocato a viso aperto entrambe, ma oggi il protagonista è stato l’arbitro. Sul secondo fallo c’è un errore del nostro giocatore, ma poteva risparmiarsi la prima ammonizione di Miceli.”

Sulla difesa: “Oggi siamo la peggior difesa, ma non ho visto una Turris in sofferenza dopo i primi 15 minuti.”

Sulla posizione di Maniero: “Forse eravamo costretti a fare quel tipo di gioco. Riccardo oggi ha fatto un buon lavoro, ha avuto un po’ di difficoltà in profondità perché non ci è stata concessa. Nulla da dire a questi ragazzi.”

Sulla Juve Stabia: “È una squadra solida che riesce a ripartire bene, se hanno quei punti, li hanno meritati. Fino ad oggi non sono mai andati in svantaggio. Sono meritatamente al primo posto.”

Sul percorso fatto fino ad ora: “Mai nessuno vuole perdere davanti al suo pubblico, ma non è vero che il nostro modo di giocare ci penalizza in casa.”

Su Giannone: “Purtroppo è uscito per un infortunio, ha subito una contrattura, non è uscito per scelta tecnica.”