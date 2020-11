Turris – Juve Stabia 1-1: Le parole di Fabiano, Colantonio e Padalino

Non risparmia complimenti nei confronti dei suoi ragazzi, Franco Fabiano. “Oggi come qualità di gioco, è stata la miglior partita, anche considerando che affrontavano una grande squadra. Abbiamo fatto col Potenza il 70% di possesso palla, e con la Paganese il 61%. Abbiamo bisogno di gente che ci stia vicino, soprattutto quando non arrivano buoni risultati”. Dice questo l’allenatore corallino, ribadendo ancora una volta, che è solo una leggenda quella della palla lunga.

“È stata una Turris fenomenale nel secondo tempo, potevamo ottenere qualcosa in più”. Ecco come esordisce il presidente Colantonio a proposito dell’iniziativa della società adottata in settimana: “Abbiamo detto che gli abbonamenti saranno validi anche per la prossima stagione, e così sarà, anche se dovessero tornare i tifosi allo stadio in questa stagione, in più, aggiungo che in futuro, i tifosi potranno chiedere il rimborso per l’abbonamento che hanno acquistato quest’estate”.

Padalino, allenatore della Juve Stabia, alla domanda su cosa è mancato alla sua squadra per portare a casa i tre punti dice: “Ci è mancato qualcosa sotto porta, non siamo stati abbastanza cinici ed a tratti, ci siamo adattati a ciò che voleva fare la Turris, ma è una prestazione che ci fa ben sperare”. Conclude poi dicendo: “Non ci è mancata la convinzione, dobbiamo sempre avere questo approccio, deve essere così a prescindere dall’avversario. La cosa che mi è piaciuta di più in questa gara è stato l’agonismo. La squadra deve avere sempre fame”.