Turris – Iscrizione in C, arriva l’ok della Commissione Figc

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc, all’esito dell’esame della documentazione prodotta dalla SS Turris Calcio, ha espresso parere favorevole all’istanza in deroga presentata dalla società con indicazione dello stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino come sede provvisoria della propria attività ufficiale. La stessa Commissione ha certificato alla Turris e alla Lega Italiana Calcio Professionistico che risultano integrati altresì i criteri sportivo-organizzativi richiesti, a riprova del certosino lavoro svolto dal settore amministrativo della società.

Espresso, dunque, formalmente il nulla-osta al rilascio della Licenza nazionale ai fini della partecipazione della Turris al campionato di serie C 2020-2021.

Come già ribadito in precedenza, resta ferma la priorita’ della società del presidente Colantonio di presentare immediata istanza per il conseguimento della Licenza a favore dello stadio “Liguori” di Torre del Greco non appena in possesso dell’ultima certificazione Fifa relativa al manto erboso sintetico.