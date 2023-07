Turris – Ingaggiato il 2004 Pugliese

La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Samuel Pugliese.

Pugliese, classe 2004, ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Palmese in serie D. Con la squadra di Palma Campania ha totalizzato 36 presenze stagionali con 3 reti e 5 assist:

“Sono molto carico per questa nuova avventura – ha dichiarato il giovane centrocampista – Ripagherò sul campo tutta la fiducia che la Turris ha avuto in me. Un anno fa non avrei mai immaginato di poter firmare per una squadra professionistica. Voglio ringraziare di cuore il presidente Rega della Palmese per avermi regalato un sogno”.