Turris – Il saluto di Pandolfi: “Ho vissuto mesi bellissimi, lascio una seconda casa”

“Lasciare una squadra dove ci si è sentiti a casa non è mai facile. Perchè questa è stata per me la Turris, una seconda casa.

Ho trovato una società seria, dei compagni splendidi e un allenatore preparatissimo. A voi tutti va il mio grazie, dal cuore.

A tutti i tifosi, che seppur lontani, non ci hanno fatto mai mancare il loro supporto. Grazie, vi porterò sempre nel mio cuore.

Ho vissuto mesi bellissimi, pieni di gioia e soddisfazioni.

Da oggi la Turris avrà un tifoso in più. Un abbraccio a tutti”.

LUCA PANDOLFI