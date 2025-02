Turris – Il club ricostruisce i fatti che hanno portato alla penalizzazione

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. facendo seguito a quanto statuito dal Tribunale federale in data 28/01/2025 (cfr. “proscioglie il sig. Ettore Capriola. Irroga le seguenti sanzioni: – per il sig. Antonio Piedepalumbo, mesi 9 (nove) di inibizione; – per la società SS Turris Calcio Srl, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.”) ritiene necessario ricostruire i fatti che hanno dato luogo alla penalizzazione.

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l., per effettuare i pagamenti della scadenza federale del 16/12/2024, ha ottenuto da un soggetto giuridico terzo, un prestito temporaneo di euro 300.000,00. Inoltre ha ricevuto dalla Lega PRO l’erogazione di contributi per minutaggio maturato.

La soc. S.S. TURRIS CALCIO s.r.l., in riferimento alla scadenza federale del 16/12/2024, in ordine agli adempimenti previdenziali ha:

estinto un pregresso rateizzo INPS (mesi novembre e dicembre anno 2023), pagando la somma di euro 37.560,00 corrispondente alle rate non ancora scadute al 11/12/2024;

pagato integralmente la scadenza arretrata F24 per INPS di Luglio 2024;

pagato integralmente la scadenza arretrata F24 per INPS di Agosto 2024;

chiesto all’INPS il rateizzo dei contributi INPS (mesi 09/10 anno 2024) in 24 rate, che ha ottenuto, pagando immediatamente la prima rata.

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l., tramite il portale dei pagamenti dedicato dell’Agenzia delle Entrate, ha trasmesso telematicamente un lotto di dodici F24, aventi protocollo 24121618395739604 e suffissi numerici sequenziali dal 000001 al 000012, con addebito automatico sul conto corrente “dedicato” della società in data 16/12/2024. Tra i prefati dodici F24 vi erano due F24, uno di euro 27.019,62 e l’altro di euro 25.549,62, relativi al pagamento “delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo, dovuti per le mensilità di settembre ed ottobre 2024”.

Sul conto corrente “dedicato” della società in data 16/12/2024 vi era un saldo positivo disponibile ampiamente sufficiente per pagare tutti i dodici F24 in scadenza il 16/12/2024.

Ebbene un Procuratore sportivo, per (esorbitanti) prestazioni consulenziali dell’anno 2022 e 2023 (gestione Colantonio), ha notificato alla Banca – presso cui la S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. intrattiene rapporti di conto corrente – un pignoramento presso terzi sul conto “dedicato” in data 17/12/2024. A seguito della notifica del pignoramento, la banca ha manualmente stornato in data 17/12/2024 i due F24 (cfr. oggetto del deferimento) che erano stati pagati automaticamente il 16/12/2024.

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. alla Banca ha già contestato la condotta consistita nello storno dei due F24 avvenuto il giorno 17/12/2024.

Non appena il Tribunale Federale Nazionale depositerà le motivazioni della sentenza, la S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. valuterà eventuali azioni da intraprendere in sede civile a tutela dei suoi interessi lesi a causa dei fatti del 17/12/2024 che hanno determinato la penalizzazione.