Turris – I tifosi colorano la città, Colantonio: “Rispettiamo sempre la storia e il decoro del territorio”

Nelle ultime ore in città è montata la polemica sulla deturpazione del decoro urbano da parte dei tifosi corallini che stanno colorando la città in vista della ufficializzazione della promozione della Turris in C, prevista per la settimana prossima. Ad intervenire è direttamente il patron della Turris, Antonio Colantonio. “La grande festa di colori che sta avvolgendo la città negli ultimi giorni è qualcosa di straordinario e che mi riempie di gioia. Allo stesso tempo però faccio un appello a tutti i tifosi corallini e ai torresi. Rispettiamo sempre la storia della nostra città e il decoro del nostro territorio. Non diamo adito a nessuno di poter criticare le nostre espressioni di gioia e di felicità per una promozione tanto attesa. Invito tutti a dimostrare ancora una volta il grande senso civico e l’ottimo stile di comportamento per i quali ci siamo sempre distinti “.