Turris – I corallini piazzano il colpo in attacco, ufficiale D’Agostino

La FC Turris 1944 è lieta di annunciare l’arrivo dell’attaccante Stefano D’Agostino, che vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione sportiva.

Classe 1992, genovese, trequartista e seconda punta dotato di grande qualità tecnica, fantasia e visione di gioco, D’Agostino rappresenta uno dei profili più importanti e apprezzati del panorama calcistico nazionale di categoria.

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di numerose società professionistiche e dilettantistiche, costruendo un percorso caratterizzato da continuità di rendimento, leadership tecnica e straordinarie qualità offensive. Tra le esperienze più significative figurano quelle con Fondi, Taranto, Campobasso, Paganese, Nocerina e Piacenza, piazze nelle quali ha saputo lasciare il segno grazie alle sue giocate e ai suoi numeri realizzativi.

157 gol tra i campionati professionistici e dilettantistici, oltre 170 in tutta la sua carriera, D’Agostino si è affermato negli anni come uno dei fantasisti più prolifici e decisivi della categoria, capace di abbinare qualità tecniche fuori dal comune a concretezza sotto porta.

Non è un caso che il calcio lo abbia soprannominato “Il Mago”: un appellativo conquistato sul campo grazie a giocate, intuizioni e colpi capaci di accendere l’entusiasmo delle piazze in cui ha militato.

La FC Turris 1944 accoglie con orgoglio Stefano D’Agostino nella famiglia corallina, certa che la sua esperienza, il suo talento e il suo carisma rappresenteranno un valore aggiunto per il progetto tecnico corallino.

Benvenuto Stefano, il Liguori è pronto a lasciarsi incantare dalla tua magia