Turris – I convocati per la Juve Stabia: torna Longo, out Esempio, Franco e Carannante

All’esito della seduta di rifinitura effettuata questa mattina allo stadio “Liguori”, sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno

Caneo per l’incontro di campionato Juve Stabia-Turris in programma domani – domenica 14 marzo – con fischio d’inizio alle ore 15.

Torna a disposizione il capitano Fabio Longo. Ancora indisponibili, invece, Franco ed Esempio, alle prese entrambi con il recupero da trauma distorsivo alla caviglia, cui si aggiunge Carannante, fermato da una infiammazione al menisco. Non convocati, unitamente allo squalificato Lorenzini, anche i giovani Barone e Giordano.

Segue, nel dettaglio, l’elenco dei 23 calciatori che si raduneranno domattina agli ordini di mister Caneo e del suo staff tecnico:

Portieri: Abagnale, Lonoce.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Ferretti, Lame, Loreto, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, Fabiano, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Boiciuc, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.