Turris – I convocati per il Catanzaro: recuperano Esempio e Carannante

All’esito della seduta di rifinitura effettuata allo stadio “Liguori”, sono 26 i calciatori a disposizione del tecnico Caneo in vista dell’incontro di campionato Turris-Catanzaro che si disputerà domani – domenica 28 marzo – con inizio alle ore 17.30 (la gara, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports, sarà trasmessa in diretta anche da Sky Sport al canale 253).

All’interno del gruppo, che da questo pomeriggio è in ritiro pre-partita, sarà indisponibile il solo Loreto (squalificato), non convocato insieme al giovane portiere Barone. Recuperati il difensore Esempio ed il centrocampista Carannante.

Segue nel dettaglio l’elenco dei 26 calciatori disponibili:

Portieri: Abagnale, Lonoce.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Lorenzini, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Carannante, Da Dalt, Esposito, Fabiano, Franco, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Boiciuc, Giannone, Longo, Persano, Salazaro, Ventola.