Turris – I convocati per il Bari: tornano Romano e Tascone

All’esito della seduta di rifinitura effettuata questa mattina allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, sono 23 i calciatori partiti per il ritiro pre-gara in Puglia in vista dell’incontro di campionato

Bari-Turris che si disputerà domani – domenica 10 gennaio – allo stadio “San Nicola” alle ore 15.

Torna disponibile Romano (che aveva dovuto dare forfait nel derby con la Cavese) mentre rientra da un turno di squalifica Tascone. Non convocati Sandomenico, Brandi, Esposito, Salazaro e Giordano.

Segue, nel dettaglio, l’elenco dei 23 calciatori convocati dal tecnico Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Persano.