Turris – I convocati per il Bari: out Signorelli, Lonoce, Persano e Ventola

Allenamento di rifinitura quest’oggi per la Turris allo stadio “Liguori”, al termine del quale il gruppo ha fatto rientro presso la sede del ritiro iniziato già nel pomeriggio di venerdì.

Il tecnico Caneo non ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-gara e motiva così la decisione: “Ritengo, da tesserato della Turris, di allinearmi al silenzio che è stato sancito fino alla gara col Bari ed al massimo grado di concentrazione che il momento richiede. La società ha compreso la mia posizione ed, anzi, la ringrazio per aver individuato nel sottoscritto l’unica persona che avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni alla vigilia di questa partita. È, piuttosto, il momento di far parlare i fatti e centrare l’obiettivo. Mi scuso con gli organi di informazione sia locali che di Bari”.

Per l’incontro Turris-Bari, che si disputerà domani – domenica 25 aprile – con inizio alle ore 17.30 (la gara, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports, sarà trasmessa in diretta anche da Sky Sport al canale 252), tornano a disposizione del tecnico Abagnale, Esempio, Pitzalis e Ferretti. Ancora out Signorelli, Lonoce, Persano e Ventola, non convocati unitamente allo squalificato Romano.

Segue nel dettaglio l’elenco dei 25 calciatori a disposizione del tecnico, integrato da tre giovani della formazione Primavera.

Portieri: Abagnale, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Ferretti, Lame, Lorenzini, Loreto, Pitzalis, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Capuozzo, Carannante, Da Dalt, Fabiano, Franco, Primicile, Tascone.

Attaccanti: Alma, D’Oriano, Boiciuc, Giannone, Longo, Salazaro.