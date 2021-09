Turris – I convocati per Foggia: rientrano Esempio e Ghislandi, c’è Sartore

All’esito della seduta di rifinitura svolta dal gruppo allo stadio “Liguori”, sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo per la gara di campionato Foggia-Turris, in programma sabato 11 settembre (ore 20,30) allo stadio “Pino Zaccheria”.

Rientrano Esempio e Ghislandi, quest’ultimo reduce dagli impegni con la Nazionale Under 20. Indisponibili, invece, Franco (elongazione inguinale procurata nell’ultima gara di campionato) e Pavone (in recupero da una infiammazione tendinea), non convocati insieme all’indisponibile Lame. In permesso Ciro Loreto, colpito da un grave lutto familiare; prima convocazione per il neo acquisto Francisco Sartore.

Segue l’elenco completo dei 23 calciatori partiti per il ritiro pre-partita in terra pugliese:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Ghislandi, Giofré, Iglio, Nunziante, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Santaniello, Sartore.