Turris – I convocati per Catanzaro: torna Signorelli, out Sandomenico, D’Alessandro e Persano

All’esito della seduta di rifinitura effettuata questa mattina allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, sono 24 i calciatori partiti per il ritiro pre-gara in Calabria in vista dell’incontro di campionato

Catanzaro-Turris che si disputerà domani – domenica 6 dicembre – allo stadio “Ceravolo”.

Bloccato, all’ultimo momento, da una forma di fascite plantare al piede destro l’attaccante esterno Sandomenico, non aggregato al gruppo insieme agli indisponibili D’Alessandro e Persano ed ai giovani Salazaro e Giordano.

Segue, nel dettaglio, l’elenco dei 24 calciatori che hanno risposto alla convocazione del tecnico Fabiano e del suo staff:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, D’Oriano, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, Esposito, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi.