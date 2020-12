Turris – Gli auguri alla squadra del presidente Colantonio

Affiancato dal vicepresidente D’Oriano e dal direttore Primicile, il numero uno della Turris, Antonio Colantonio, ieri sera ha personalmente fatto il suo augurio natalizio a squadra e staff allo stadio “Liguori”, inteso principalmente come messaggio di vicinanza e serenità da parte della società ai tesserati ed alle proprie famiglie in queste anomale festività.

Sottolineando il brillante cammino della Turris finora e l’importanza di tutti gli elementi della rosa, il presidente ha invitato il gruppo a restare coeso, umile e concentratissimo sul match di mercoledì sera con la Cavese, chiedendo alla squadra una vittoria anche per i tifosi che non potranno esserci allo stadio nel ritorno, in serie C, di un altro storico derby campano.