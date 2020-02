Turris – Gli alunni dell’istituto “De Nicola Sasso” in visita al Liguori

Una mattinata con la Turris quella passata dagli alunni della IC DE NICOLA SASSO che hanno deciso di concerto con il loro dirigente scolastico e le loro maestre di dedicare il PON denominato “Ricomincio da te” alla visita allo stadio “Liguori” e alla Turris. Visita guidata per i ragazzi, dal Direttore Antonio Piedepalumbo che ha mostrato ai piccoli la nuova sala stampa e i colori e i simboli della Turris e della città che campeggiano negli spogliatoi. Alla fine della rifinitura, foto, selfie, domande e autografi non sono mancati, per una mattinata da incorniciare.

L’Ufficio Stampa Asd Turris Calcio