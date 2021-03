Turris – Foggia: 1-3. La Turris non riesce ad uscire dal vortice negativo

Ancora una sconfitta per la Turris, la seconda consecutiva della gestione Caneo. Al Liguori, il Foggia si impone per tre reti a una. I corallini, dopo un primo tempo buono, si devono arrendere ai satanelli dopo l’ingenua espulsione di Lorenzini.

Primo tempo

Al 4′ Turris subito propositiva con Giannone che calcia da 20 metri, ma il pallone sfiora il palo.

Al 8′ ancora Turris pericolosa. Da Dalt scappa sulla fascia destra, serve al centro Persano, che colpisce debolmente. Presa facile per Fumagalli.

Al 14′ occasione per il Foggia. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, Del Prete colpisce di testa, ma trova una grandissima opposizione di Lonoce.

Al 18′ si fanno vedere i satanelli in attacco con Garofalo che calcia dai 25 metri, ma il pallone sfiora il palo.

Al 19′ risponde la Turris con Da Dalt che la mette forte e tesa al centro, il pallone viene deviato e costringe Fumagalli a superarsi e mandare in angolo.

23′ Foggia in vantaggio con un eurogol di Curcio che riceve il pallone in area di rigore, stoppa di petto e in rovesciata insacca.

Al 29′ pareggio della Turris con Loreto che dagli sviluppi di un corner, dopo una grandissima parata di Fumagalli, in una mischia, è il più rapido a ribadire in rete.

Al 32′ ancora corallini pericolosi con Giannone, che calcia al volo di controbalzo dall’interno dell’area di rigore, ma c’è un’ottima risposta dell’estremo difensore ospite.

Secondo tempo

Al 57′ Turris in 10. Espulso Lorenzini per doppia ammonizione.

Al 59′ occasionissima per i corallini con Giannone, che dal limite dell’area calcia, ma Fumagalli in controtempo manda in angolo.

Al 73′ Foggia in avanti con Agostinone che calcia da fuori area, palla alta.

Al 81′ Foggia in vantaggio con un autogol di Ferretti.

Al 89′ il Foggia chiude la partita con Curcio che riceve palla a rimorchio e realizza il terzo gol.

La Turris continua a perdere, adesso la salvezza sembra difficile da ottenere, al contrario di ciò che si pensava a fine girone d’andata.