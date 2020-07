Turris – Eye Sport nuovo sponsor tecnico dei corallini

La TURRIS CALCIO e la EYE SPORT, con reciproca soddisfazione, sono liete di annunciare l’accordo raggiunto che porta un nuovo sponsor tecnico al club del presidente Colantonio. L’azienda sarda, infatti, fornirà l’abbigliamento sportivo alla Turris – dalla prima squadra alla scuola calcio – fino al 2023. Siglato un contratto di sponsorizzazione triennale, curato in prima persona dal vicepresidente della Turris, Vincenzo D’Oriano, che così commenta l’operazione: “Ci ha convinto l’approccio professionale e innovativo della Eye Sport al termine di un’attenta valutazione delle diverse proposte che ci erano pervenute. Abbiamo optato per una visione anche futuristica: tra le altre cose, il nuovo sponsor allestirà anche uno store ufficiale Turris all’interno dello stadio. Mi preme comunque ringraziare il precedente sponsor tecnico Fly Line che ci ha accompagnati finora nel nostro percorso”. Queste, invece, le dichiarazioni dell’amministratore unico di Eye Sport, Alessandro Ariu: “Siamo felicissimi di iniziare il nostro percorso nel calcio professionistico in Campania con una realtà storica e solida oltre che con una tifoseria spinta da grande passione come quella della Turris. Metteremo tutto il nostro impegno, oltre che qualità e tecnologia, per entrare in sinergia con la realtà torrese e daremo il nostro meglio nello sviluppare prodotti che rispettino i valori storici della Turris, dando servizio sia ai calciatori che ai loro tifosi. Ringrazio la società per la fiducia accordataci ed il nostro Area manager e sponsorship del Centro-Sud, Luigi Boccia, per l’efficacia e pervicacia con cui promuove i valori di Eye Sport”. Prevista, a ridosso dell’inizio del raduno pre-campionato della Turris, la presentazione ufficiale alla stampa dell’accordo.