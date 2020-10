Turris – Ecco i convocati per Palermo: out Alma, Persano e D’Alessandro

La Turris ha raggiunto in mattinata la Sicilia in vista della gara infrasettimanale di campionato in programma mercoledì 21 ottobre sul campo del Palermo.

La seduta di rifinitura è stata effettuata al Centro Universitario Sportivo “Cus Palermo”.

Sono 22 i convocati dal tecnico Fabiano. Non sono partiti per la Sicilia gli indisponibili Alma, Persano e D’Alessandro.

“Per noi è un onore giocare sul campo del Palermo – dichiara alla vigilia mister Fabiano -. Approcciamo a quest’appuntamento con grande umiltà, ma al contempo con la consapevolezza di andarci a giocare la nostra partita a viso aperto”.

Intanto, il nuovo ciclo di tamponi cui si è sottoposto, prima della partenza per la trasferta, l’intero gruppo di calciatori, unitamente a staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società, ha dato per tutti, nuovamente, esito negativo.

Seguono, nel dettaglio, i 22 convocati:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Brandi, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Longo, Pandolfi, Sandomenico.