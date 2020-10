Turris – Ecco i convocati per il match con la Casertana

All’esito della seduta di rifinitura svoltasi nel pomeriggio allo stadio “Liguori”, il tecnico Fabiano ha diramato l’elenco dei convocati per la gara Casertana-Turris in programma domenica 1 novembre allo stadio “Pinto” di Caserta. Non convocati Brandi, D’Alessandro, Esposito, Salazaro e Giordano.

Intanto, il nuovo ciclo di tamponi cui si è sottoposto il gruppo squadra, unitamente a staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società, ha dato per tutti esito negativo.

Seguono, nel dettaglio, i 23 convocati:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Marchese, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Persano, Sandomenico.