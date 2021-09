Turris – Ecco Francisco Sartore Dos Santos Perez! Indosserà la maglia n.7

La S.S. TURRIS CALCIO comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Sartore Dos Santos Perez.

Assistito dall’avvocato Claudio Laganà, l’attaccante esterno nato in Brasile nel 1995 – in possesso di cittadinanza italiana – ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione 2022-23.

Giunto in Italia nel 2012, Sartore è maturato nel settore giovanile del Genoa per poi vestire, in terza serie, le casacche di Mantova, Lucchese, Matera ed Alessandria (due annate con partecipazione ai playoff 2019-2020) prima dell’ultima esperienza a Bisceglie, sempre in Lega Pro, dove ha collezionato 34 presenze, 2 reti e 3 assist.

Esterno offensivo in grado di abbinare velocità e tecnica individuale, Sartore – già inseguito in passato dal club – ha accettato con entusiasmo la proposta della dirigenza corallina, reputando il progetto tecnico congeniale al proprio percorso e a concetti con i quali si è misurato sin dai tempi della Primavera del Genoa sotto la guida di Ivan Jurić.

Francisco Sartore, che indosserà la maglia numero 7, a partire dalle ore 17 di questo pomeriggio rilascerà le prime dichiarazioni da neo corallino ai canali ufficiali del club.

NELLA FOTO: Sartore con l’amministratore unico corallino Piedepalumbo e l’avvocato Laganà.