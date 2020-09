Turris – Domani presentazione delle nuove maglie

Ci siamo: venerdì la presentazione delle divise ufficiali della Turris 2020-2021

Giù i veli alle divise ufficiali da gara che la S.S. TURRIS CALCIO indosserà nella stagione del ritorno in serie C.

Venerdì 4 settembre, alle ore 20, presso il “Sun Set 5.8 Beach Club” di via Campanariello a Torre del Greco, saranno presentate le tre maglie da gioco 2020-2021 prodotte dal nuovo sponsor tecnico EYE SPORT, azienda sarda attiva nel mercato dello sportswear internazionale che, oltre la Turris, attualmente veste altri club del calcio professionistico nonché importanti realtà nel basket e nel volley.

Rossa – con pantaloncino nero – la divisa “home”, ritornando così alla tradizione corallina. Tutte da scoprire, poi, la tenuta da trasferta “away” e la terza maglia “third”.

Il lancio delle divise ufficiali corona una prima fase, finora altamente proficua, della partnership tra Turris ed Eye Sport, suggellata dalle parole del vicepresidente corallino, Vincenzo D’Oriano: “Siamo ad oggi molto soddisfatti della collaborazione con un’azienda efficiente e professionale come la Eye Sport. La Turris è contenta sia della qualità del materiale sportivo che del parallelo lancio del merchandising. Le tre divise da gioco sono davvero belle e curate nei minimi dettagli. L’amministratore di Eye Sport, Alessandro Ariu, unitamente al nostro referente Luigi Boccia, sono molto attenti e sempre pronti ad assecondare le nostre richieste. Credo che la Turris abbia fatto proprio la scelta giusta”.

Dal suo canto, Alessandro Ariu, CEO di Eye Sport, dichiara: “Negli ultimi anni abbiamo guardato con crescente interesse al calcio campano e la partnership con la Turris è la consacrazione dell’amore verso questa terra. Qui abbiamo trovato entusiasmo e un bacino importante, due caratteristiche che per noi sono la base di ogni sponsorship. Questa collaborazione è stata fortemente promossa e seguita dal nostro Area Manager, Luigi Boccia, che ha saputo far conoscere al meglio tutto il nostro know-how e la qualità dei prodotti, che daranno lustro al marchio della squadra. Oltre a ciò, per la prima volta i tifosi della Turris stanno avendo la possibilità di poter acquistare il merchandise online, agevolando così tutti coloro che vivono lontano da Torre del Greco. Non mancheranno poi le iniziative per coinvolgere i tifosi durante tutta la stagione, per far sentire loro sempre di più il senso di appartenenza a questa squadra e questa città. Per iniziare abbiamo creato una piccola cornice, un ‘motivo’, come si chiama in gergo tecnico, che tutti i tifosi possono condividere con la foto del profilo su Facebook per dire forte e chiaro ‘Forza Turris!’. Non a caso, abbiamo chiamato questa iniziativa “Un motivo in più… per dire Forza Turris!”.

Le divise gara saranno da subito disponibili sullo shop online – all’indirizzo store-turriscalcio.eyesportshop.com – e nello store Turris allestito all’interno dello stadio “Liguori”. Della presentazione delle divise 2020-2021, non aperta al pubblico e riservata ad una circoscritta delegazione di Turris ed Eye Sport nel rispetto delle normative anti-Covid, sarà data ampia visibilità attraverso i canali ufficiali del club e dello sponsor tecnico.

Ufficio stampa EYE Sport Ufficio stampa Turris