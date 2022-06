Turris – Di Nunzio rinnova per un’altra stagione

S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale del capitano Francesco Di Nunzio.

L’esperto difensore classe 1985 ha sottoscritto il nuovo accordo valido per un’ulteriore stagione sportiva, legandosi al Club fino al 30 giugno 2023.

Punto fermo del percorso della gestione Colantonio, dalla scalata alla serie C fino alla ritrovata dimensione nel professionismo, Di Nunzio nel finale della passata stagione ha tagliato il traguardo delle 100 gare ufficiali in maglia corallina.

Ristabilitosi, nel frattempo, dall’infortunio alla spalla sinistra che lo aveva costretto a saltare la sfida playoff sul campo del Foggia, il calciatore commenta con soddisfazione il rinnovo: “Per me la Turris significa oramai casa, visto che il prossimo sarà il mio quinto campionato con questi colori. Sono contento, ringrazio la società per la fiducia. Mi metterò, come sempre, a disposizione dello staff tecnico, fornendo al gruppo la mia esperienza ed aiutando i nuovi calciatori che arriveranno ad inserirsi. Ho avuto modo, intanto, di conoscere mister Canzi e ne ho ricavato un’ottima impressione. Non vedo l’ora di ricominciare”.