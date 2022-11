Turris – Di Michele: “Ripartiamo dalla prestazione contro il Pescara, a Messina con il dente avvelenato”

David Di Michele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in vista della partita di domani pomeriggio, calcio d’inizio alle ore 14.30, contro il Messina allo stadio San Filippo – Franco Scoglio. Di seguito le parole del nostro allenatore: “Dobbiamo ripartire dalla prestazione e dall’atteggiamento mostrato contro il Pescara. Non abbiamo demeritato davanti ad una squadra costruita per vincere il campionato che però non ha fatto nulla affinché noi potessimo perdere la partita. Purtroppo ci sono stati episodi negativi a nostro sfavore. Nella fattispecie alcune sviste arbitrali che iniziano ad essere un po’ pesanti per noi”.

Sulla partita in terra sicula, Di Michele ha dichiarato: “Ci aspetta una gara molto difficile su un campo ostico anche perché è previsto maltempo. Andiamo a Messina con il dente avvelenato. Sappiamo che si tratta di una gara importante, bisogna cercare la vittoria ma soprattutto avere la consapevolezza di essere una squadra forte in grado di mettere in difficoltà chiunque”.

In chiusura il mister ha voluto lanciare un messaggio a tutto l’ambiente corallino: “Capisco perfettamente il loro sconforto e l’amarezza, ma la prestazione con il Pescara ci deve e gli deve dare forza perchè la squadra sta iniziando a ritrovarsi. Ai tifosi dico di starci vicini, dobbiamo stringerci tutti insieme per portare il massimo a casa. I ragazzi ce la stanno mettendo davvero tutta e sono convinto che ci tireremo presto fuori da questa situazione”.

