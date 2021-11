Turris – Da mercoledì al via la prevendita per la gara con l’Avellino

La S.S. TURRIS CALCIO comunica termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara contro l’Avellino in programma, allo stadio “Liguori”, domenica 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 14,30. I tagliandi saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta/scoperta: prezzo unico euro 20,00;

Tribuna bambini nati dal 2013: ingresso libero (solo se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del biglietto-omaggio al botteghino);

Tribuna ridotto under 13 (nati dal 2008 al 2012): euro 5,00 (solo se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso);

Tribuna ridotto under 18 (nati dal 2003 al 2007), donne ed over 65: euro 15,00;

Curva Vesuvio: euro 20,00;

Curva Vesuvio bambini nati dal 2013: ingresso libero (solo se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del biglietto-omaggio al botteghino);

Distinti ospiti: euro 20,00 oltre diritti di prevendita.

Restano esclusi dalla vendita i tagliandi per i settori “Tribuna Vip Gold” e “Tribuna Vip Silver”, riservati ai possessori dei relativi pass di accesso.

La prevendita in favore del pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna del “Liguori”, sarà aperta nelle seguenti giornate e fasce orarie e cesserà anticipatamente in caso di esaurimento dei tagliandi disponibili in base ai limiti di capienza consentiti dalle attuali disposizioni che disciplinano gli eventi sportivi all’aperto:

mercoledì 24 novembre: dalle ore 17 alle 20;

giovedì 25 novembre: dalle ore 17 alle 20;

venerdì 26 novembre: dalle ore 17 alle 20;

sabato 27 novembre: dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20;

domenica 28 novembre: dalle ore 10 fino ad inizio gara.

Si raccomanda fortemente di acquistare anticipatamente i biglietti disponibili sia per le suddette limitazioni di capienza sia per evitare code al botteghino nel giorno dell’evento.

Non saranno inoltre concessi, per l’occasione, accrediti ed altri ingressi di favore al di fuori di quelli strettamente riservati alle categorie impegnate allo stadio per ragioni di servizio .

La prevendita dei biglietti validi per il settore ospiti sarà, invece, attivata solo a partire da giovedì 25 novembre all’esito della riunione del G.O.S. e si avvarrà del circuito Go2. Seguirà, in merito, dettagliata informativa contenente l’indicazione delle rivendite di prossimità autorizzate.

Sarà, altresì, oggetto di successiva comunicazione l’articolazione del “servizio navetta” gratuito che la società metterà a disposizione del pubblico locale (obbligato ad affluire allo stadio da via Cimaglia) nella giornata di domenica 28 novembre.