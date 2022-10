Turris – Crotone: 2-4. Turris costretta ad arrendersi dinanzi alla fisicità dei calabresi

Perde ancora, ma non sfigura la Turris contro il Crotone.

Gli uomini di Padalino partono bene e si portano in vantaggio con Maniero, poi alla mezz’ora il Crotone trova prima il pari e poi il vantaggio complice un leggero calo della Turris dovuto alla fisicità degli avversari e qualche scelta al limite del dubbio da parte dell’arbitro.

Nella seconda frazione, la Turris si impegna per trovare il pari, ma il Crotone cala il tris, poi accorcia Maniero, ma ancora un errore dell’arbitro condanna la Turris al risultato di 2-4.

I corallini Domenica saranno chiamati al riscatto a Cerignola.

Primo tempo

Al 2′ subito Crotone pericoloso. Errore di Boccia in area di rigore, Kargbo fa sul il pallone, ma spara alto.

Al 9′ si fa vedere la Turris. Contessa mette un bel cross per Leonetti, che riceve sul secondo palo, calcia a botta sicura, ma il tiro gli viene murato.

Al 13′ Turris in vantaggio. Maniero è il più lesto a raccogliere il pallone dopo un tiro sporco di Leonetti e batte Branduani.

Al 23′ Turris ancora pericolosa con Maniero che raccoglie un cross di Contessa, ma Branduani para.

Al 30′ pareggia il Crotone con Kargbo che in area raccoglie dopo un tiro sporco e in posizione molto dubbia, insacca.

Al 32′ rimonta completata per il Crotone. Dagli sviluppi di un corner dalla sinistra, Gomez anticipa di testa l’uscita di Perina e insacca.

Al 36′ ci prova Cuomo dalla distanza, pallone che si stampa sulla traversa.

Al 45′ ci prova Haoudi a giro dal limite dell’area, pallone in angolo.

Secondo tempo

Al 52′ cala il tris il Crotone. Errore di Di Nunzio che regala il pallone a Tribuzzi, che entra in area e scarica un bolide sul primo palo, battuto l’incolpevole Perina.

Al 57′ ci prova Santaniello in sforbiciata, ma il pallone finisce alto.

Al 72′ accorcia le distanze la Turris, ancora con Maniero che di testa batte Branduani dopo un cross di Contessa.

Al 75′ angolo dalla sinistra per il Crotone, cross di Petriccione, la palla attraversa tutta l’area e Frascatore rischia l’autogol.

Al 80′ poker del Crotone. Clamoroso rigore non dato alla Turris, Kargbo dunque si lancia in contropiede, serve Chiricò che a due passi dalla porta non sbaglia.

Al 90′ ci prova Santaniello, pallone alto.