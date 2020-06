Turris – Corallini premiati dal sindaco per la promozione in Serie C

Giovedì 18 giugno alle ore 18 – presso l’Auditorium Ponte Morandi del complesso Santissima Trinità, in Largo Annunciazione, si è svolta la cerimonia di premiazione della Turris per il prestigioso traguardo conseguito con l’ingresso ufficiale in serie ‘C’. Presenti alla cerimonia il sindaco Giovanni Palomba, i consiglieri comunali Luisa Liguoro, Michele Langella, Michele Borriello, Novella Ventimiglia, Gaetano Frulio, Simone Gramegna, il Capo di Gabinetto del sindaco Alfonso Ascione, il presidente della Turris Antonio Colantonio, i calciatori Francesco Di Nuzzo e il capitano Fabio Longo.

“Stasera siamo qui per premiare il presidente Colantonio e tutta la dirigenza per il prestigioso risultato. – le parole del Sindaco – Siamo estremamente contenti di quanto avvenuto, ottenuto in sinergia con il presidente Colantonio: insieme abbiamo dato il massimo sforzo affinché entro fine luglio saremo pronti con l’impianto di illuminazione, la conformità dell’erba sintetica, la videosorveglianza e i sediolini.”

Per il presidente Colantonio si tratta di “una grande soddisfazione. E’ arrivata la tanto amata serie C che noi torresi l’aspettavamo da quasi vent’anni. Dopo un lavoro di programmazione di tre anni, programmando il tutto, siamo riusciti a portare sotto le luci della ribalta la nostra Turris e la nostra Città. Rivolgo i complimenti all’amministrazione comunale che ha aderito al programma della società.”

“Sicuramente una grande soddisfazione – le parole di Fabio Longo – aver sentito tutto il calore dei tifosi mi ha fatto sentire una persona importante. E di questo ne vado fiero. Sono felicissimo di poter continuare a lavorare per la Turris con determinazione e umiltà e fare il possibile per questa maglia. E’ un sogno a cui tenevo tantissimo, atteso da anni, sperò di sfruttarlo alla grande.”

Per mister Fabiano è “la squadra ad aver maggior merito per il risultato conseguito. Per me che sono torrese è una soddisfazione maggiore. Credo che per tutta Torre del Greco, la Turris tutta, dal magazziniere al Presidente, hanno fatto la differenza. Per noi stare qui è un orgoglio. Ho grande fiducia nella Società e per l’anno venturo mi rimetto nelle mani del Presidente e il Direttore Primicile.”