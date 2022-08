Turris – Corallini nel Girone C, ecco le avversarie

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2022/2023. Di seguito il girone della Turris:

GIRONE C

ACR MESSINA

AUDACE CERIGNOLA

AVELLINO

CATANZARO

CROTONE

FIDELIS ANDRIA

FOGGIA

GELBISON

GIUGLIANO

JUVE STABIA

LATINA

MONOPOLI

MONTEROSI TUSCIA

PESCARA

PICERNO

POTENZA

TARANTO

TURRIS

VIRTUS FRANCAVILLA

VITERBESE