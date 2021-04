Turris – Corallini in ritiro da venerdì

La S.S. TURRIS CALCIO comunica che, allo scopo di tenere il gruppo ancora più coeso e concentrato sull’obiettivo stagionale da conseguire, già a partire dal pomeriggio di venerdì, al termine della seduta di allenamento, squadra e staff tecnico raggiungeranno la sede del ritiro fissata dalla società in una struttura alberghiera cittadina fino all’immediata vigilia della gara di campionato con il Bari in programma domenica 25 aprile.

La seduta di rifinitura, nella giornata di sabato, sarà regolarmente effettuata allo stadio “Liguori”.

Al contempo, in attesa del ritorno alla pratica sportiva dei soggetti risultati nelle scorse settimane positivi al Coivid-19, il ciclo supplementare di tamponi cui sono stati sottoposti ad inizio settimana calciatori e staff ne ha accertato nuovamente la negatività.

La S.S. TURRIS CALCIO comunica infine che – a decorrere dalla giornata di venerdì e fino alla gara di domenica pomeriggio – nessun tesserato rilascerà dichiarazioni ad eccezione del tecnico della prima squadra, Bruno Caneo, che terrà sabato la consueta conferenza pre-gara.