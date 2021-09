Turris – Coppa Italia: match con la Viterbese il 15 settembre alle 18

Lega Pro ha diramato il programma del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia 2021-22.

Il match Viterbese-Turris, che resta confermato per mercoledì 15 settembre, si disputerà alle ore 18.

Anche il secondo turno di Coppa Italia si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al 120′, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

La vincente di Viterbese-Turris affronterà agli ottavi di finale la vincente dell’abbinamento Avellino-Ancona Matelica.