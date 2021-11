Turris – Confermato il servizio navetta per il match con l’Avellino

Per agevolare l’afflusso al “Liguori” (obbligo per il pubblico locale di accedere da via Cimaglia) la società domenica metterà nuovamente a disposizione il servizio-navetta gratuito (da riservare in via prioritaria a chi più necessita di accompagnamento allo stadio).

Le corse partiranno dalle ore 12,30 solo da Palazzo Vallelonga essendo l’area Circumvesuviana/piazza Martiri d’Africa interdetta per le operazioni riservate al transito dei tifosi ospiti.

I cancelli del “Liguori” apriranno già dalle ore 13: si invita anche il pubblico locale a raggiungere lo stadio con congruo anticipo rispetto al fischio d’inizio del match (ore 14,30) e già munito di biglietto, in modo da agevolare le operazioni di controllo e prefiltraggio. In proposito, i botteghini (lato tribuna) saranno aperti per la prevendita anche nella giornata di oggi dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.