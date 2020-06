Turris – Con Longo anche in Lega Pro, ufficiale la riconferma del capitano

“Il capitano della Turris in serie C sarà ancora Fabio Longo”. È direttamente il patron corallino Antonio Colantonio ad annunciare il rinnovo con la Turris del capitano corallino, che per il terzo anno consecutivo giocherà con la maglia della Turris. Una soddisfazione enorme per Fabio e il presidente. Entrambi ci tenevano molto a proseguire il rapporto che ormai va ben oltre il calcio. “La mia è una scelta di vita – dichiara Fabio Longo- il presidente, la Turris e la città fanno parte della mia vita e sono contentissimo di poter continuare a giocare ed essere il capitano della Turris anche in serie C”.

Ufficio Stampa Turris Calcio 1944