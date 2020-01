Turris – Con l’Anagni accesso al settore di casa consentito solo ai residenti della provincia di Frosinone

La Asd Turris Calcio comunica che in serata è stata notificato alla società corallina un’altra prescrizione inerente la gara di domenica prossima contro l’Anagni a Paliano. La vendita dei biglietti del settore di casa sara’ consentita ai soli residenti della provincia di Frosinone, previa esibizione di un documento di identità. Il biglietto di ingresso della tribuna di casa avrà chiaramente i crismi della incedibilita’.

La società corallina comunica inoltre che domani, in occasione della rifinitura in programma alle ore 10.30 allo stadio “Liguori”, sarà accessibile il settore Tribuna. Occasione per stare vicino alla squadra e caricare ulteriormente i nostri ragazzi prima della partenza per il ritiro di Fiuggi.

L’Ufficio Stampa Asd Turris Calcio