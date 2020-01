Turris – Con la Vis Artena al Liguori ancora Tribuna chiusa: info biglietti

La Asd Turris Calcio comunica che da domani 2 Gennaio partirà la distribuzione per i biglietti della gara contro la Vis Artena di domenica 05 gennaio. Dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 17 fino alle ore 19.30 dei giorni 2-3-4 Gennaio, sarà possibile presso i botteghini dello stadio “Liguori” restituire il biglietto di Turris – Cassino e avere in cambio quello di Turris – Artena secondo le disposizioni che la Turris ha riservato a tutti coloro che hanno aderito alla promozione di Natale. Allo stesso tempo sarà possibile acquistare il biglietto della gara di domenica prossima al prezzo di 15 euro. Anche per domenica prossima, purtroppo si dovrà fare a meno del settore Tribuna Strino e restano dunque in atto tutte le disposizioni adottate fino ad ora. Non sarà possibile acquistare biglietti a prezzo ridotto ne consentito l’ingresso libero a donne e ragazzi. Entro venerdì 03 gennaio alle 18 dovranno essere inviati gli accrediti FIGC e AIA (asdturriscalcio@libero.it) mentre per quelli stampa bisogna utilizzare la mail ufficiostampapturris@libero.it.

L’Ufficio Stampa Asd Turris Calcio