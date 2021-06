Turris – Completata la domanda di ammissione al campionato

Con anticipo rispetto alla scadenza del 28 giugno prossimo, la S.S. Turris Calcio ha perfezionato già nella serata di giovedì la domanda di iscrizione al campionato di serie C 2021-2022 contenente la richiesta di concessione della apposita Licenza Nazionale.

Dopo aver trasmesso la prima parte di documentazione contabile alla prima scadenza del 31 maggio scorso e, a seguire, le licenze e certificazioni richieste per disputare allo stadio “Liguori” le gare ufficiali interne della prossima stagione, la società ha depositato la ulteriore documentazione propedeutica all’ammissione al campionato, tra cui la richiesta fideiussione da 350mila euro in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico, il versamento della tassa di iscrizione e la documentazione attestante il pagamento di emolumenti e compensi professionali maturati al 31 maggio 2021.