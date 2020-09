Turris – Compleanno del club, gli auguri di capitan Longo

“Nel giorno del tuo compleanno è desiderio mio e dei miei compagni rivolgere un augurio alla società, nella persona del presidente Antonio Colantonio, e a tutto lo staff della Turris.

Quello che si prospetta è un anno a dir poco eccezionale per la città di Torre del Greco, un anno nel quale sentiamo il forte senso di responsabilità e appartenenza alla maglia corallina. Nel giorno del tuo compleanno, il nostro regalo è una semplice promessa: ti doneremo sacrificio, dedizione e sudore affinché i tuoi colori risplendano sul grande palcoscenico del calcio professionistico. Un pensiero affettuoso va ai nostri tifosi, la vera anima di questa squadra che ci accompagna ogni domenica. A loro chiedo di non farci mancare il sostegno di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide che ci attendono. AUGURI MIA AMATA TURRIS”

Fabio Longo