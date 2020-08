Turris – Colpo anche a centrocampo, ecco Signorelli

La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Signorelli per la stagione 2020-2021.

Origini venezuelane, classe 1991, centrocampista centrale di indiscussa qualità che potrà certamente essere un leader per il reparto e per il gruppo, Signorelli vanta un curriculum di assoluto rilievo: di fatto, ha sempre militato in categorie superiori, calcando a lungo i campi di serie A e B, soprattutto con le maglie di Empoli (con Maurizio Sarri allenatore) e Salernitana, ma ha giocato in cadetteria anche a Terni e La Spezia. Nel recente passato, la scelta di fare un’esperienza nella serie A rumena nelle fila del Voluntari; poi il rientro in Italia, durante lo scorso mercato invernale, grazie all’accordo con la Vibonese prima dello stop ai campionati per quella che, finora, è stata l’unica esperienza in terza serie della sua luminosa carriera.

Un autentico colpo di mercato quello messo a segno dal direttore generale Rosario Primicile, che ha definito una trattativa importante agevolata dagli ottimi rapporti professionali con gli agenti del calciatore, Francesco Iovino e Matteo Coscia. La firma, questa mattina, presso lo stadio “Liguori” alla presenza anche del presidente Antonio Colantonio, del figlio Onofrio e del direttore sportivo Piedepalumbo.

“Sin dai primi contatti mi ha rapito l’entusiasmo mostrato dalla società – dichiara Signorelli -. Sono stato accolto da una dirigenza

fatta da persone perbene ed ambiziose. Mi reputo un calciatore abituato a far parlare il campo: con la giusta preparazione mentale e

fisica, sono certo di poter diventare un riferimento per questa squadra e di integrarmi alla grande con l’allenatore ed i nuovi compagni”.

Signorelli, questo pomeriggio, si aggregherà agli altri neo acquisti Rainone, Persano, Lorenzini e Abagnale nella già programmata

conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della società “SS Turris Calcio Srl” a partire dalle ore 16,30. Gli operatori dell’informazione potranno far pervenire le proprie domande indirizzate anche a Signorelli, entro le ore 16 di oggi, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica stampaturris1944@libero.it.

Ufficio stampa Turris