Turris – Colpa in difesa, firma l’esperto Rainone

Colpo in difesa: firma Rainone. Domani conferenza in diretta streaming

La S.S. TURRIS CALCIO è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pasquale Rainone per le

prossime due stagioni.

Classe 1988, il difensore centrale rappresenta una assoluta garanzia per il reparto e per la categoria: oltre 130, infatti, le presenze nel

campionato di serie C con la maglia della Casertana che ha vestito dal 2015 fino alla conclusione dell’ultima stagione. In precedenza, Rainone ha giocato tra i professionisti anche con l’Ischia (dopo aver vinto il campionato di D) e con la Sibilla Bacoli, dove giovanissimo ha iniziato ad imporsi sul palcoscenico campano.

Il colpo di mercato, messo a segno dal direttore generale Rosario Primicile grazie ai proficui contatti con l’agente del calciatore, l’avvocato Claudio Parlato, è stato perfezionato questa mattina allo stadio “Liguori” alla presenza del presidente Antonio Colantonio e del

figlio Onofrio.

“Felicissimo di entrare a far parte della famiglia Turris – commenta Rainone -. Ho avuto modo di conoscere la dirigenza e mi sono sentito

subito a casa. Pur essendo una neopromossa, la Turris ha certamente ambizione. Nella mia carriera mi sono legato sempre a lungo ai club in cui ho militato e l’auspicio è di fare lo stesso a Torre del Greco”.

In attuazione di misure di prevenzione da promuovere il più possibile in questa fase, Pasquale Rainone – insieme agli altri neo acquisti Mattia Persano, Filippo Lorenzini ed Alessandro Abagnale – sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che sarà trasmessa esclusivamente in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della società “SS Turris Calcio Srl” domani, venerdì 21 agosto, a partire dalle ore 16,30, con intervento anche del presidente Colantonio e del direttore generale Primicile. Gli operatori dell’informazione, non avendo modo di intervenire personalmente, potranno far pervenire le proprie domande ai dirigenti e ai calciatori sopra indicati inviandole, entro le ore 14 di venerdì 21 agosto, all’indirizzo di posta elettronica stampaturris1944@libero.it.

Sarà cura dell’Ufficio stampa porle ai diretti interessati.

Nel corso della conferenza saranno fornite, inoltre, indicazioni circa la preparazione pre-campionato della rosa a disposizione di mister Fabiano, programmata dalla prossima settimana in sede – a porte chiuse

– al fine di un più funzionale monitoraggio di atleti e componenti dello staff in applicazione dei protocolli vigenti.

Ufficio stampa Turris Calcio