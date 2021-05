Turris – Colantonio: “Ho inviato al Comune la specifica delle garanzie più urgenti in chiave stadio”

A seguito della lettera aperta al presidente Colantonio resa pubblica dal consigliere comunale Frulio, lo stesso numero uno della S.S. Turris Calcio rende noto l’immediato adoperarsi per sollecitare la risoluzione delle principali criticità che riguardano lo stadio “Liguori” in vista della prossima stagione sportiva.

“Da uomo dei fatti – dice Colantonio – ho appena inviato, per vie formali, all’attenzione della presidenza del Consiglio comunale di Torre del Greco la specifica delle garanzie più urgenti in chiave stadio, che mi possano consentire di tranquillizzare gli acquirenti della Turris al fine di far sentire effettivamente “a casa” la squadra di calcio cittadina e chi la guiderà e non incorrere nuovamente nel rischio di non potersi iscrivere al campionato di Lega Pro.

Punto primo: la garanzia incondizionata di disponibilità dell’impianto per tutta la durata della stagione sportiva 2021/22 a prescindere dal rapporto gestorio che sarà regolato dalla gara ad evidenza pubblica.

Punto secondo: in vista del ritorno del pubblico, ultimazione dei lavori divisori su viale Ungheria con creazione “zona cuscinetto” e definitiva agibilità delle due strutture di prefiltraggio dei tifosi già esistenti.

Punto terzo: attivazione per aggiornamento delle certificazioni in scadenza nel prossimo mese di agosto relativamente al manto erboso sintetico per necessarie omologazioni sia in ambito Lnd che Fifa Quality Pro”.