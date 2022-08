Turris – Clamoroso, esonerato il tecnico Canzi

S.S. Turris Calcio comunica di aver sollevato Massimiliano Canzi dall’incarico di Responsabile tecnico della prima squadra.

La società, nel ringraziare mister Canzi per il lavoro svolto e nell’augurargli le migliori fortune umane e professionali, è già al lavoro per operare, in tempi brevi, la scelta della nuova guida tecnica della prima squadra.

Gli allenamenti, nel frattempo, saranno diretti dall’allenatore in seconda, Lorenzo Salvatore.